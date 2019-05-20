Туск закликав Росію звільнити Сенцова та решту українців-політв'язнів

09:26 09.07.2019   Крым

Росія повинна звільнити українського режисера Олега Сенцова та інших українців, які були незаконно заарештовані та позбавлені свободи Москвою.

Про це заявив президент Європейської ради за підсумками 21-го саміту Україна – Європейський союз 8 липня, повідомляє "Європейська правда".

"На останніх самітах я згадував Олега Сенцова. У грудні він став лауреатом премії Сахарова, яку Європарламент присуджує тим, хто присвятив своє життя захисту прав людини та свободи думки... На жаль, Олег досі у в'язниці і я відновлюю наш заклик до Росії звільнити його і всіх незаконно затриманих українців у РФ і на Кримському півострові", – сказав Туск.

Як повідомлялося раніше, Олег Сенцов успішно пройшов реабілітацію і добре себе почуває. За словами Дінзе, психологічний стан у режисера "відмінне в слідстві того, що він постійно займається чимось творчим".

Нагадаємо, що Олег Сенцов оголосив голодування в російській в'язниці 14 травня 2018 року. Він висунув вимоги, згідно з якими російська влада повинна була звільнити всіх українських політв'язнів у РФ і окупованому Криму.

5 жовтня у ФСВП РФ заявили про припинення Сенцовим голодування. Незабаром адвокат Сенцова Дмитро Дінзе пояснив, що Сенцов планує виходити з голодування з 6 жовтня. Він сказав, що стан здоров'я в'язня критичний, і тюремні медики погрожують ввести його в кому для штучного годування.

Співробітники ФСБ затримали Сенцова навесні 2014 року в окупованому Криму. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 25 серпня 2015 року виніс Сенцову обвинувальний вирок – 20 років колонії суворого ре



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