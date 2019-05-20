У Греції призначили новий уряд
|10:02 09.07.2019
|Греция
Новий прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс більшість ключових посад в уряді віддав своїм прибічникам.
“Новий правоцентристський прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс призначив міністрів, віддавши більшість ключових посад довіреним однодумцям”, - йдеться у повідомленні.
Новий кабінет має бути приведений до присяги у вівторок, перше засідання він проведе об 11:00 у середу, повідомляє Укрінформ.
Як повідомлялося, після підрахунку 99% голосів на дострокових парламентських виборах у Греції, що відбулися 7 липня, партія СІРІЗА, яку очолює колишній голова уряду країни Алексіс Ципрас, утрачає більшість у найвищому законодавчому органі країни. Партія "Нова демократія" Міцотакіса набирає 39,8% голосів, тоді як СІРІЗА Ципраса - 31,5%.
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