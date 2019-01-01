В Азовське море зайшов іще один корабель РФ
|08:19 09.07.2019
|Крым
До Азовського моря увійшов малий протичовновий корабель "Єйськ".
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
"Вчора він ("Єйськ" - ред.) пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря. На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії та входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, корабель був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві "Ленінська Кузня" (нині "Кузня на Рибальському" - ред.) та вже 28 лютого 1990 року увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флоту ВМФ СРСР з базуванням у місті Поті в Грузії як МПК-217.
За інформацією порталу, після розпаду СРСР тогочасним командуванням Чорноморського флоту ВМФ СРСР було прийнято рішення перебазувати корабель до Севастополя, куди він перейшов в ніч з 31 грудня 1991 року на 1 січня 1992 року. Зі створенням у 90-х Новоросійської ВМБ Чорноморського флоту МПК-217 в складі частини було перебазовано до Новоросійська, і під розподіл флоту він не підпадав. У 1999-у році МПК-217 було перейменовано на "Єйськ". В 2017-у році "Єйськ" пройшов доковий ремонт на захопленому 13-му судоремонтному заводі у Севастополі.
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