Канада істотно розширила місію поліцейських інструкторів в Україні

07:59 09.07.2019   Украина

Канада більш ніж удвічі збільшила кількість поліцейських інструкторів та подовжила термін їх перебування в Україні.

Про це заявили у Королівській кінній поліції Канади, повідомляє Укрінформ.

“Королівська канадська кінна поліція рада розширити та подовжити місію в Україні. Відповідно до рішення уряду Канади, місія поліцейських в Україні зросте більш ніж удвічі — з 20 до 45 осіб. Це відрядження також триватиме два додаткові роки, до 2021-го”, - заявили у штаб-квартирі кінної поліції в Оттаві.

У відомстві уточнили, що канадські поліцейські в Україні служать у двосторонній місії з Національною поліцією та у Консультативній місії ЄС з реформування цивільного сектора безпеки.

“Канадські поліцейські підтримують реформи в Україні. Вони проводять тренування та надають стратегічні поради з метою посилення можливостей та ефективності Національної поліції України у таких аспектах як безпека, кримінальні розслідування, запобігання й реагування на гендерне насильство. Канадський внесок допомагає забезпечити стійкість реформ та збудувати в Україні прозору й підзвітну правоохоронну службу”, - зазначили у канадській поліції.

Нагадаємо: окрім поліцейської місії, близько 200 канадських інструкторів проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло більше 10 тис. українських воїнів.



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