Євросоюз адекватно та у повній солідарності з Республікою Кіпр реагуватиме на дії Туреччини, яка проводить буріння геологорозвідувальних свердловин на шельфі поблизу Кіпру.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Федеріки Могерині, оприлюдненій на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу, передаэ Укринформ.

«Заявлений намір Туреччини незаконно здійснити нову операцію з буріння на північний схід від Кіпру є предметом великої тривоги. Це друга із запланованих операцій буріння, яка проводиться через два місяці після початку бурильної операції на захід від Кіпру, що триває й зараз. Це є проявом подальшої неприйнятної ескалації, яка порушує суверенітет Кіпру», - йдеться у заяві.

Євросоюз знову закликав владу Туреччини утриматися від таких заходів та діяти в дусі добросусідства, поваги до суверенітету й суверенних прав Республіки Кіпр відповідно до міжнародного законодавства.

«Як зазначається в резолюції Європейської ради від 20 червня 2019 року, дії Туреччини мають серйозний негативний вплив на широкий спектр відносин між ЄС і Туреччиною. За дорученням Європейської ради, Єврокомісія та Служба зовнішніх дій представлять на розгляд Ради варіанти можливих заходів. Євросоюз відповідатиме адекватно та в повній солідарності з Кіпром», - наголошується у документі.