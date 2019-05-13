Україна та Європейський Союз підписали п'ять двосторонніх документів в рамках саміту, який проходить в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася за підсумками проведення 21-го саміту Україна-ЄС. Зокрема, перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган підписали 4 документи.

Серед них - угода між урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «Програма технічного співробітництва 2019 року», про фінансування заходу «Антикорупційна ініціатива - друга фаза», про фінансування заходу «Підтримка громадянського суспільства та культури» та додаткова угода між урядом України та Європейською Комісією про внесення змін до Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для сходу України» (додатковий внесок ЄС в рамках Угоди складає 10 млн євро). Також віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко та комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган підписали угоду між урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: «Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза».

Як повідомляв УНІАН, 8 липня у Києві розпочався 21-й саміт Україна – Європейський Союз.

