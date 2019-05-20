Президент України Володимир Зеленський заявив, що секторальні та "кримські" санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені .

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час спільної з головою Європейської Ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером прес-конференції в Києві.

«Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їхня позиція щодо поведінки РФ залишається чіткою і незмінною. Секторальні і "кримські" санкції будуть продовжені на наступні 12 і шість місяців відповідно», - заявив він.

Зеленський відзначив, що «не думайте, що санкції – моє улюблене слово, моє улюблене слово – мир, а санкційна політика – це останній цивілізований інструмент для його настання».

За словами президента, санкції проти РФ мають тривати до повного виконання нею Мінських домовленостей, відновлення територіальної цілісності України.

