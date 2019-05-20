Секретар РНБО обговорив із делегацією Міноборони США співпрацю в сфері безпеки та ситуацію в Чорноморському регіоні
|20:09 08.07.2019
|Украина
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк обговорив із делегацією Міністерства оборони США перспективи двостороннього співробітництва у сфері безпеки та оборони й мілітаризацію Росією Чорноморського регіону.
Як повідомляє в понеділок прес-служба РНБО, американську делегацію очолила директор відділу країн Балканського, Кавказького та Чорноморського регіону Офісу заступника міністра оборони США з питань політики Катрін Сендак, передає Інтерфакс-Україна.
"Під час зустрічі сторони обговорили перспективи співпраці між Україною та США у сферах безпеки та оборони, зокрема в питаннях розвитку Збройних сил України, кібербезпеки, логістики, проведення комплексного огляду сектора безпеки та підготовки документів стратегічного планування в цій сфері", - зазначено в повідомленні.
Крім того, сторони погодилися з необхідністю поглиблювати співпрацю в підготовці українських військових.
Сендак запевнила в готовності США й надалі надавати всебічну допомогу Україні на шляху імплементації реформ в оборонній сфері.
Водночас українська сторона звернула увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону.
"Сторони погодилися, що ситуація в цьому регіоні становить загрозу безпеці не лише України, а й усього євроатлантичного регіону", - зазначено в повідомленні.
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