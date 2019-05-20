Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк обговорив із делегацією Міністерства оборони США перспективи двостороннього співробітництва у сфері безпеки та оборони й мілітаризацію Росією Чорноморського регіону .

Як повідомляє в понеділок прес-служба РНБО, американську делегацію очолила директор відділу країн Балканського, Кавказького та Чорноморського регіону Офісу заступника міністра оборони США з питань політики Катрін Сендак, передає Інтерфакс-Україна.

"Під час зустрічі сторони обговорили перспективи співпраці між Україною та США у сферах безпеки та оборони, зокрема в питаннях розвитку Збройних сил України, кібербезпеки, логістики, проведення комплексного огляду сектора безпеки та підготовки документів стратегічного планування в цій сфері", - зазначено в повідомленні.

Крім того, сторони погодилися з необхідністю поглиблювати співпрацю в підготовці українських військових.

Сендак запевнила в готовності США й надалі надавати всебічну допомогу Україні на шляху імплементації реформ в оборонній сфері.

Водночас українська сторона звернула увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону.

"Сторони погодилися, що ситуація в цьому регіоні становить загрозу безпеці не лише України, а й усього євроатлантичного регіону", - зазначено в повідомленні.