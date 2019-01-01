Горные подразделения совершат десантирование в районе Эльбруса
|20:40 08.07.2019
|Кабардино-Балкария
Сегодня в рамках проведения всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо-2019» военнослужащие горных подразделений выполнят десантирование и совершат марш-бросок в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике.
В ходе выполнения специальной задачи военнослужащие совершат десантирование из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Вертолеты МИ-8 АМТШ выполнят более 10 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. м.
По условиям конкурса подразделение в полном составе десантируется посадочным способом из вертолета Ми-8, выходит в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки десантирования.
Группы совершают марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа (скальные, ледовые, снежные, осыпи), отрабатывают ориентирование в условиях высокогорья.
В соревнованиях принимают участие команды от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота (СФ), Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), Главного управления Генерального штаба, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии.
Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.
Состязания проходят в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019). Данный вид соревнований проводится пятый раз в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.
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