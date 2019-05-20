Артиллерийские подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к этапу боевого слаживания батарей на полигонах, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Подразделениям предстоит отработать вход район развёртывания и его занятие, организацию охранения и комендантской службы, инженерное оборудование и маскировку позиций, манёвр в позиционном районе, выполнение плановых и внеплановых задач при подготовке и нанесении артиллерийских и ракетных ударов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Все занятия с артиллеристами будут проходить как в дневное, так и в ночное время.

Основной упор при слаживании артиллерийских батарей делается на выработку полной взаимозаменяемости членов экипажей и расчетов в боевой обстановке.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимает участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 600 единиц военной техники.