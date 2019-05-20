Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
|19:19 08.07.2019
|Баку
Малый артиллерийский корабль (МАК) «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на международном конкурсе «Кубок моря-2019» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019) в Баку (Азербайджан).
Экипаж МАК «Махачкала» будет соревноваться с экипажами кораблей других стран-участниц в трех дисциплинах, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На первом этапе конкурса судьи оценят способность экипажа применить корабль по предназначению. Для этого каждая команда будет выполнять три упражнения: стрельба по плавающей мине, артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели, а также артиллерийская стрельба по воздушной цели.
На втором этапе экипажи будут бороться за живучесть корабля. Часть баллов в этом этапе конкурса принесут соревнования на учебно-тренировочном комплексе по борьбе с поступающей водой из условной пробоины. Другую часть баллов начислят за спасательную подготовку личного состава при борьбе за живучесть.
На третьем, заключительном этапе пройдут соревнования по постановке корабля на якорь и бочку, а также по спасению и буксировке аварийного корабля.
Конкурс пройдет с 3 по 17 августа в рамках Армейских международных игр (Арми-2019).
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