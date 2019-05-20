В МИД Германии выступили за наведение мостов с РФ, но не за спиной соседей

09:02 09.07.2019   Россия

Госминистр МИД Германии по делам Европы и кандидат на пост председателя Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот считает, что ради мира нужно наведение мостов с Россией, однако это нельзя делать без учета интересов соседей Германии.

Об этом он сказал в интервью Welt, сообщает "Европейская правда".

По его словам, политика бывшего канцлера и лидера СДПГ Вилли Брандта относительно отношений с Россией, которая заключалась в необходимости поддержания диалога, в целом была правильной.

"Однако сейчас ее недостаточно. Сегодня мы имеем вполне отличную ситуацию. Мы имеем независимые государства в Восточной Европе, и нельзя заключать никаких двусторонних пактов с Россией за спинами балтийских и польских народов. Нам нужно привлекать соседей", - сказал Рот.

"Я всегда говорил: да, я тоже хочу мира, поэтому мы должны наводить мосты с Россией", - отметил он.

При этом он заметил, что от него нельзя ждать похвалы в адрес российского президента Владимира Путина.

"В нынешней России я не мог бы не бояться за собственную жизнь", - сказал Рот, который является открытым геем.



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