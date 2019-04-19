Друге турецьке бурове судно прибуло до Кіпру попри попередження ЄС

17:58 08.07.2019   Турция

Друге турецьке судно, яке, як очікується, почне буріння нафти і природного газу біля Кіпру цього тижня, прибуло з північно-східного узбережжя Середземного моря в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Лідери Європейського союзу днями висловили свою солідарність і повну підтримку Кіпру у зв'язку з незаконною бурової діяльністю Туреччини у винятковій економічній зоні острова та пригрозили Анкарі заходами у відповідь.

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез у суботу заявив, що судно Yavuz почне буріння протягом тижня. Дані судноплавства показали, що воно прибуло до берегів Кіпру вночі.

Туреччина вже має буровий корабель Fatih біля західного узбережжя Кіпру, а Нікосія у червні видав ордери на арешт його екіпажу.

Анкара, яка не має дипломатичних відносин з Кіпром, стверджує, що деякі райони у винятковій економічній зоні Кіпру підпадають під юрисдикцію Туреччини або турецьких кіпріотів, які мають свою сепаратистську державу на півночі острова, визнану лише Туреччиною.

У березні стало відомо про виявлення на Кіпрі третього найбільшого у світі родовища газу за останні 2 роки.

Острів розколовся за етнічною ознакою 1974 року після турецького вторгнення, що відбулося після перевороту, спрямованого на об'єднання з Грецією.



Ще на цю тему:

19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
10:01 13.05.2019
Опозиційний кандидат відкликав кандидатуру з повторних виборів мера Стамбула
18:31 08.05.2019
FT: Перевибори в Стамбулі нашкодять Туреччині
11:31 07.05.2019
Скасування результатів виборів у Стамбулі: ЄС вимагає від влади Туреччини пояснень
08:41 03.05.2019
ЄС і Туреччина закликали США скасувати ембарго на експорт нафти з Ірану
18:01 19.04.2019
В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
20:41 25.03.2019
МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:41 19.02.2019
Голова парламенту Туреччини оголосив про свою відставку
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
Всі новини країни
Греция Греция
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
14:26 05.07.2019
Из-за лесных пожаров на греческом острове провели эвакуацию
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:46 08.07.2019
Грузинские самолеты последний раз слетали в Россию
10:46 08.07.2019
ПА ОБСЕ в резолюции обвинила Россию в оккупации части Грузии
08:12 06.07.2019
Танкисты российской военной базы в Абхазии совершенствуют огневую подготовку на полигоне в Адыгее
11:59 05.07.2019
У Тбілісі на площі перед парламентом організували рок-концерт проти "російської окупації"
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
12:26 08.07.2019
Премьер Молдовы встретится с Зеленским и Гройсманом
09:59 05.07.2019
В Молдове частично опубликовали отчет о краже миллиарда
12:35 04.07.2019
ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 80 тисяч євро за порушення прав людини в Придністров'ї
Всі новини країни
Россия Россия
21:42 08.07.2019
Артиллеристы ЮВО приступили к боевому слаживанию батарей
20:40 08.07.2019
Горные подразделения совершат десантирование в районе Эльбруса
15:56 08.07.2019
В РФ подсчитали миллиардные убытки авиакомпаний от запрета полетов в Грузию
13:27 08.07.2019
ЮВО: На Кубани проведены совместные тренировки по противодействию диверсантам
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
18:50 03.07.2019
Франція побудує Румунії 4 корвети за 1,2 млрд євро
Всі новини країни
Турция Турция
17:58 08.07.2019
Друге турецьке бурове судно прибуло до Кіпру попри попередження ЄС
08:49 08.07.2019
В Турции произошел взрыв на химическом заводе
19:37 05.07.2019
СМИ: первые батареи С-400 прибудут в Турцию на следующей неделе
16:50 05.07.2019
Від вибуху авто в Туреччині загинуло троє сирійців, Ердоган заявляє про теракт
Всі новини країни
Украина Украина
20:59 08.07.2019
Україна та ЄС підписали п'ять двосторонніх документів
20:29 08.07.2019
Секторальні та "кримські" санкції Євросоюзу проти Росії будуть продовжені – Зеленський
20:09 08.07.2019
Секретар РНБО обговорив із делегацією Міноборони США співпрацю в сфері безпеки та ситуацію в Чорноморському регіоні
18:21 08.07.2019
Віцепрем’єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд