Друге турецьке судно, яке, як очікується, почне буріння нафти і природного газу біля Кіпру цього тижня, прибуло з північно-східного узбережжя Середземного моря в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Лідери Європейського союзу днями висловили свою солідарність і повну підтримку Кіпру у зв'язку з незаконною бурової діяльністю Туреччини у винятковій економічній зоні острова та пригрозили Анкарі заходами у відповідь.

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез у суботу заявив, що судно Yavuz почне буріння протягом тижня. Дані судноплавства показали, що воно прибуло до берегів Кіпру вночі.

Туреччина вже має буровий корабель Fatih біля західного узбережжя Кіпру, а Нікосія у червні видав ордери на арешт його екіпажу.

Анкара, яка не має дипломатичних відносин з Кіпром, стверджує, що деякі райони у винятковій економічній зоні Кіпру підпадають під юрисдикцію Туреччини або турецьких кіпріотів, які мають свою сепаратистську державу на півночі острова, визнану лише Туреччиною.

У березні стало відомо про виявлення на Кіпрі третього найбільшого у світі родовища газу за останні 2 роки.

Острів розколовся за етнічною ознакою 1974 року після турецького вторгнення, що відбулося після перевороту, спрямованого на об'єднання з Грецією.