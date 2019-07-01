Президент Румунії Клаус Йоганіс не поспішатиме з відповіддю президенту Молдови Ігорю Додону, який запросив румунського лідера здійснити офіційний візит до Кишинева.

Про це заявив посол Румунії в Молдові Даніел Іоніце, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

За його словами, відповідь може затягнутися, адже в цьому питанні є багато "чутливих місць".

"У Республіці Молдова були зроблені певні заяви. Деякі з них на адресу Румунії, і не обов'язково доброзичливі. У вас свої чутливі точки, у нас свої", - сказав Іоніце.

Дипломат додав, що це ніяк не вплине на підтримку, яку Румунія надає Молдові.

"Щоразу, коли піднімається розмова про Молдову, румунські дипломати в ООН, Женеві, Відні і будь-який інший точці земної кулі знають, що Молдову потрібно підтримувати", - зазначив він.

Наприкінці червня Додон провів телефонну розмову з президентом Йоганісом і запросив його до Кишинева.

Це не перша спроба молдовського президента запросити Йоганіса. Раніше Йоганіс говорив, що "відповідь буде в слушний час".

Влітку минулого року Додон також заявляв про наміри встановити контакти з Україною. Тоді президент Петро Порошенко висунув умову, за якої переговори можуть відбутися: для цього Додон має визнати російську агресію проти України.

У травні цьогоріч Додон заявив про досягнуту з новим президентом Володимиром Зеленським домовленість щодо проведення зустрічі найближчим часом.