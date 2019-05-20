Морпехи ЧФ отрабатывают на крымских полигонах прыжки с парашютом
|17:05 08.07.2019
|Крым
Морские пехотинцы Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом из вертолёта МИ-8 на крымских полигонах.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв, сообщает Крым Информ.
«На полигонах Крымского полуострова военнослужащие морской пехоты Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом из вертолёта МИ-8. В ходе воздушно-десантной подготовки личный состав отрабатывает различные приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта как посадочным способом, так и «по штурмовому» – в режиме зависания вертолёта или на ходу с высоты 2-3 метров в полном боевом снаряжении», – сообщил Рулёв.
Кроме этого, морпехи проводят занятия по огневой подготовке, на которых совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия по наземным мишеням с воздуха – из транспортного отсека вертолета.
«Помимо этого, подразделения отрабатывают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершение марша на различные дистанции. Мероприятия проводятся в соответствии с планом деятельности сил Черноморского флота на летний период обучения 2019 учебного года», – добавил Рулёв.
Ранее сегодня он сообщил о тренировках экипажей кораблей Черноморского флота в Средиземном море по обезвреживанию подводных диверсантов.
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