Росія не визнає ухвалену в понеділок підсумкову декларацію 28-й сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) і не вважає її положення обов'язковими для виконання.

Про це після голосування заявив член російської делегації, депутат держдуми РФ Микола Рижак, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"З огляду на те, що ця декларація ухвалена у присутності третини членів асамблеї, ми її не визнаємо і не будемо вважати зобов'язуючим документом для виконання", - сказав він.

"Більшість явно була не забезпечена, кворуму явно було недостатньо", - пояснив російський депутат.

Коментуючи текст декларації, Рижак зазначив, що "це все та ж антиросійська риторика, нічого абсолютно не змінюється", хоча РФ робить зустрічні кроки.

Як зазначено, у підсумкову декларацію увійшли положення щодо Криму, Абхазії і Південної Осетії, а також критика проекту "Північний потік - 2".

Нагадаємо, 8 липня ПА ОБСЄ ухвалила декларацію щодо засудження мілітаризації Криму і Чорного моря.