У РФ заявили, що не визнають декларацію ПА ОБСЄ щодо Криму
|17:25 08.07.2019
|Крым
Росія не визнає ухвалену в понеділок підсумкову декларацію 28-й сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) і не вважає її положення обов'язковими для виконання.
Про це після голосування заявив член російської делегації, депутат держдуми РФ Микола Рижак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"З огляду на те, що ця декларація ухвалена у присутності третини членів асамблеї, ми її не визнаємо і не будемо вважати зобов'язуючим документом для виконання", - сказав він.
"Більшість явно була не забезпечена, кворуму явно було недостатньо", - пояснив російський депутат.
Коментуючи текст декларації, Рижак зазначив, що "це все та ж антиросійська риторика, нічого абсолютно не змінюється", хоча РФ робить зустрічні кроки.
Як зазначено, у підсумкову декларацію увійшли положення щодо Криму, Абхазії і Південної Осетії, а також критика проекту "Північний потік - 2".
Нагадаємо, 8 липня ПА ОБСЄ ухвалила декларацію щодо засудження мілітаризації Криму і Чорного моря.
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