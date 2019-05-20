Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі сьогодні ухвалила декларацію, що містить резолюцію "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, Чорного моря та Азовського моря".

Про це повідомив народний депутат України, заступник члена постійної делегації України у Парламентській асамблеї ОБСЄ Сергій Висоцький у Facebook, передає УНН.

"Тільки що Парламентська асамблея ОБСЄ 94 голосами за, 7 проти, ухвалила Люксембурзьку декларацію. Частиною декларації стала наша резолюція із засудженням анексії Криму та мілітаризації акваторій окупованих Севастополя, Криму, Чорного та Азовського морів. Окрім того, частиною декларації стала литовська резолюція щодо загрози Північного Потоку – 2", - написав він.



Крім того, зі слів Висоцького, 24-й пункт доповіді політичного комітету ПА ОБСЄ, яка також стала частиною декларації, зазначає, що саме Росія не виконує Мінські домовленості і закликає до виконання нею Мінську.



"Росіяни як завжди спробували зірвати засідання. Цього року розповідаючи про відсутність кворуму. Пікантність ситуації полягала в тому, що із 9 членів делегації Росії на засіданні був присутній тільки один. Тобто, самі вони зривали кворум Асамблеї, при цьому протестуючи проти зриву кворуму. Ця провокативна поведінка російської делегації зустріла осуд серед майже всіх інших делегацій", - додав представник України.