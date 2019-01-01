В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе

21:19 08.07.2019   Румыния

Румыния хочет получить финансирование от европейских экологических фондов для закупки пяти поездов на водородном топливе.

Румыния может стать первой страной Восточной Европы, эксплуатирующей поезда на водородном топливе.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Железные дороги мира.

В министерстве окружающей среды и лесного хозяйства и министерстве транспорта страны обсуждается возможность привлечения европейских экологических фондов к финансированию закупки пяти поездов на водородном топливе для новой линии между станцией Бухарест-Северный и международным аэропортом в пригороде румынской столицы Отопени.

Ввод в эксплуатацию новой линии намечен на 2020 год.

Впоследствии могут быть приобретены дополнительные поезда для других неэлектрифицированных участков железных дорог. Проект разрабатывается в русле политики ЕС, направленной на внедрение экологически чистого транспорта с использованием альтернативных видов топлива. В частности, в октябре 2018 году Европейская комиссия предложила инвестировать по программе Connecting Europe Facility (CEF) около 700 млн евро в 49 ключевых транспортных проектов, направленных на сокращение вредных выбросов.

 



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