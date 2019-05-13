За підсумками саміту Україна-ЄС між сторонами буде укладено п'ять документів.

Про це під час брифінгу у понеділок заявив представник України при ЄС, надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Бельгія Микола Точицький, передає кореспондент УНН.

"По-перше, буде 5 документів. По-друге, дуже важливо розуміти, що після того, як відбулася агресія Російської Федерації у Керченській протоці і Азовському морі, Європейський Союз сказав, що РФ має все зробити для того, аби звільнити українських моряків і українські судна... Другий момент - ми часто говоримо про чергове співчуття з боку ЄС. Європейський Союз пішов далі - була направлена спеціальна група експертів до Приазов'я. Вони проїхали практично повністю від Маріуполя до Запоріжжя і запропонували проект на суму 10 млн у частині інфраструктурних проектів, у частині відкриття спеціального офісу ЄС в Маріуполі для того, щоб здійснювати і навчання у галузі децентралізації, навчання у галузі бізнес-проектів, і взагалі свого роду пропозиція, яка полягає... у вдосконаленні знання людей щодо того, яким чином вдосконалити туризм у цю частину. Це один з проектів. Інший проект - це програма технічного співробітництва, це виконання угоди", - зазначив він.

З його слів, йдеться про "доволі солідну суму". Точицький зазначив, що, крім цього, з ЄС буде підписано ще декілька угод в частині децентралізації.

Нагадаємо, Точицький повідомив, що проект меморандуму, який буде підписаний президентами України Володимиром Зеленським, Єврокомісії - Жаном-Клодом Юнкером і Євроради - Дональдом Туском, враховує 99% побажань України.