У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
|16:45 08.07.2019
|Румыния
У Румунії 57 000 літрів води і напоїв на загальну суму 231 000 румунських леїв (майже мільйон молдавських леїв) були зняті з продажу після перевірки Комісарами щодо захисту прав споживачів на складах, у продавців в Бухаресті і Ільфове.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Рoint.md.
Основні виявлені недоліки стосуються того факту, що мінеральна вода і прохолодні напої зберігалися при температурі вище 40 градусів на складах або безпосередньо на сонці або перевозилися в транспорті при високих температурах.
Висока температура реагує з хімікатами в ПЕТ-е, з якого виготовлені пляшки, в результаті чого в воду потрапляє діоксин та інші неприємні речовини.
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