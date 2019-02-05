У Румунії 57 000 літрів води і напоїв на загальну суму 231 000 румунських леїв (майже мільйон молдавських леїв) були зняті з продажу після перевірки Комісарами щодо захисту прав споживачів на складах, у продавців в Бухаресті і Ільфове .

Про це повідомляє УНН з посиланням на Рoint.md.

Основні виявлені недоліки стосуються того факту, що мінеральна вода і прохолодні напої зберігалися при температурі вище 40 градусів на складах або безпосередньо на сонці або перевозилися в транспорті при високих температурах.

Висока температура реагує з хімікатами в ПЕТ-е, з якого виготовлені пляшки, в результаті чого в воду потрапляє діоксин та інші неприємні речовини.