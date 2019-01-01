Вперше в історії незалежної України в Одесу прибула партія нафти зі США
|11:45 08.07.2019
|Одесса
Як повідомили в адміністрації Одеського морського порту, в суботу, 6 липня, о 7:20 ранку на причалі №2Н Одеського порту було розміщено танкер Wisdom Venture, який йшов під прапором Гонконгу і доставив зі США 75 тисяч тонн нафти.
Партію нафти закупила ПАТ «Укртантнафта» для переробки на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу, сообщает ua.news
«Новому вантажопотоку зі США буде надано якісний сервіс з перевалки. Нафторайон порту являє собою великий універсальний термінал пропускною здатністю до 25 млн тонн на рік і оснащений обладнанням для роботи практично з усіма видами нафтоналивних вантажів», – зазначив начальник Одеського порту Ігор Ткачук.
В адміністрації Одеського морського порту також повідомили, що наступний танкер із нафтою може прибути до Одеси в серпні цього року.
Зазначимо, що «Укрнафта» збільшила видобуток нафти і газу в травні 2019 року. Минулого місяця було отримано 130,7 тисяч тонн нафти і конденсату, що на 8,5% більше, ніж у травні 2018 року.
Тим часом 1 червня набула чинності заборона РФ на поставку нафти і нафтопродуктів в Україну. Тепер для ввезення сировини та продукції з неї в Україну, російським компаніям потрібен дозвіл Міністерства економічного розвитку РФ.
Раніше «Нафтогаз» почав переговори про постачання газу з США. Штати можуть надати Україні 2 млрд під гарантії для закупівлі газу.
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