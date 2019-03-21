«Нібулон» розпочинає нову суднобудівну програму / Фото
|12:45 08.07.2019
|Украина
Після спуску судна-перевантажувача NIBULON MAX на воду, стапельний майданчик суднобудівного заводу «Нібулон» у Миколаєві вільний.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Миколаїв – місто корабелів.
Завдяки цьому завод починає нову суднобудівну програму, яка буде насичена суднами нових проєктів та призначення. Так, на суднобудівному заводі «Нібулон» розпочнуть будувати буксири-штовхачі, буксири-кантувальники, несамохідні судна на 10 тисяч тонн, несамохідні судна-майданчики відкритого типу, рейдовий катер та нафтоналивне несамохідне судно.
Збільшення типів суден у флоті компанії значно покращить її спроможності з надання послуг по перевезенню та перевантажуванню зерна на морські платформи. Крім того, компанія в найближчому майбутньому планує почати будівництво власного риболовецького флоту.
Фото: nibulon.com
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