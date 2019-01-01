Пять новых пассажирских катеров поступят в Севастополь до конца 2019 года.

Госпредприятие «Севэлектроавтотранс», в распоряжение которого поступят суда, уже объявил об их приобретении за 2,3 млрд рублей. Об этом сказано на официальном сайте госзакупок России, пишут Примечания.

Согласно информации, опубликованной на госзакупках, катера покупаются по процедуре финансового лизинга, их общая стоимость составляет 2 миллиарда 310 миллионов рублей (то есть 462,05 миллиона рублей за судно). Деньги выделяются из бюджета Севастополя, для этого 10 июня 2018 года оккупационное "правительство города" приняло распоряжение о заключении долгосрочного госконтракта.

Его получила Государственная транспортная лизинговая компания, которая и поставит в город катера. Эта компания на основании технического задания от департамента транспорта Севастополя объявит конкурс среди российских судостроителей, кто из них создаст пассажирские суда, ранее говорил глава департамента Игорь Титов.

Сведения о том, какими будут новые севастопольские катера, ГУП «Севэлектроавтотранс» отказался публиковать на сайте госзакупок РФ. Однако ранее Титов говорил, что «это аналог того, что работает сейчас, только в современном виде, параметры рассчитаны под причалы, вместимость оптимальная — 250 человек».

Покупка возможна благодаря принятию правительством России в декабре 2014 года распоряжения о программе некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта в Республике Крым и Севастополе.

«Основная часть города Севастополя расположена на берегах бухт, что способствует интенсивному использованию морского пассажирского транспорта по маршрутам, которые обслуживают 14 морских пассажирских судов. Перевозки пассажиров морским транспортом являются востребованными, годовой объем пассажиропотока составляет семь миллионов пассажиров.