Голова делегації Британії у ПАРЄ приєднався до демаршу через повернення РФ
|13:07 08.07.2019
|Крым
Голова делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.
Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв, передає "Європейська правда".
"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії", — написав Ар’єв.
Нагадаємо, ПАРЄ підтвердила у повному обсязі, без жодних обмежень, повноваження делегації РФ.
7 держав-членів РЄ, серед яких Україна, Грузія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія, оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії.
Після цього комітет Верховної ради із закордонних справ рекомендував призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.
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