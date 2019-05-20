Голова делегації Британії у ПАРЄ приєднався до демаршу через повернення РФ

13:07 08.07.2019   Крым

Голова делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.

Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв, передає "Європейська правда".

"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії", — написав Ар’єв.

Нагадаємо, ПАРЄ підтвердила у повному обсязі, без жодних обмежень, повноваження делегації РФ.

7 держав-членів РЄ, серед яких Україна, Грузія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія, оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії.

Після цього комітет Верховної ради із закордонних справ рекомендував призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.



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