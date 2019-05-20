На жителя Севастополя завели уголовное дело за отказ служить в армии оккупантов

12:05 08.07.2019   Крым

Севастопольский призывник попал под уголовное дело за уклонение от прохождении службы в вооруженных силах страны-оккупанта.

Об этом Крыминформу сообщили в "следственном управлении" Следкомитета России по оккупированному Севастополю.

«Следственным управлением СК России по Севастополю по материалам проверки, поступившей из военкомата, было возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека – жителя Севастополя – по факту уклонения от прохождения им службы по призыву (статья 328 УК РФ). В настоящее время постановление о возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой. Следственное управление намерено обжаловать данное решение», – сообщили в ведомстве.

Ранее в севастопольских СМИ появилась информация, что житель города, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, может быть сыном "депутата" т.н.  "Законодательного собрания" города. Однако Крыминформу в СК отказались назвать имя фигуранта дела. 



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