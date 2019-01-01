Премьер Молдовы встретится с Зеленским и Гройсманом
|12:26 08.07.2019
|Молдова
Премьер-министр Молдовы Майя Санду 11 июля с официальным визитом посетит Украину.
"Мой официальный визит в Киев в качестве премьер-министра состоится 11 июля. Я благодарю президента Владимира Зеленского за приглашение и готовность провести встречу в ближайшее время. Украина и Молдова имеют одну цель - европейскую интеграцию. Поэтому тесное сотрудничество между нашими странами будет полезно для безопасности в регионе и граждан обеих стран", - написала Санду в Facebook, сообщает Укринформ.
В пресс-службе правительства Молдовы информировали, что Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кабмина Украины Владимиром Гройсманом.
Также глава молдавского правительства встретится с представителями экспертного сообщества Украины и членами Совета национальной безопасности и обороны.
По словам Санду, Украина и Молдова имеют схожий политический опыт в регионе, особенно в сфере борьбы с коррупцией и построения демократических государств, ориентированных на потребности граждан.
После Украины, 16 июля молдавский премьер совершит официальный визит в Берлин. Несколькими днями ранее Санду посетила Бухарест и Брюссель.
Ще на цю тему:
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
З афганського полону звільнили двох льотчиків з Молдови
Додон анонсировал визит Лукашенко в Молдову
В Кишиневе пройдет встреча спикеров парламентов Грузии, Украины, Польши, Румынии и стран Балтии
Молдова отзывает четырех послов
Молдова открыла почетное консульство во Львове
В Кишиневе может быть открыто посольство Норвегии
В Молдову пригласили президентов Болгарии и Греции
В Молдове открылось посольство Австрии
Молдавский президент совершает визит в Брюссель