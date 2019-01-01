Премьер-министр Молдовы Майя Санду 11 июля с официальным визитом посетит Украину.

"Мой официальный визит в Киев в качестве премьер-министра состоится 11 июля. Я благодарю президента Владимира Зеленского за приглашение и готовность провести встречу в ближайшее время. Украина и Молдова имеют одну цель - европейскую интеграцию. Поэтому тесное сотрудничество между нашими странами будет полезно для безопасности в регионе и граждан обеих стран", - написала Санду в Facebook, сообщает Укринформ.

В пресс-службе правительства Молдовы информировали, что Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кабмина Украины Владимиром Гройсманом.

Также глава молдавского правительства встретится с представителями экспертного сообщества Украины и членами Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Санду, Украина и Молдова имеют схожий политический опыт в регионе, особенно в сфере борьбы с коррупцией и построения демократических государств, ориентированных на потребности граждан.

После Украины, 16 июля молдавский премьер совершит официальный визит в Берлин. Несколькими днями ранее Санду посетила Бухарест и Брюссель.