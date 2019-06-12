Британский самолет провел разведку у берегов оккупированного Крыма / Карта
|11:03 08.07.2019
|Крым
Самолет радиоэлектронной разведки Sentinel R.1 ВВС Великобритании замечен у побережья оккупированного Крыма.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, пишет РИА Новости.
По данным ресурса, в 6:15 самолет-разведчик проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья Краснодарского края, а затем облетел побережье аннексированного Россией Крымского полуострова.
При этом отмечается, что британский самолет обошел зону действия радиоэлектронной борьбы в районе Севастополя.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются возле российских границ, в том числе в районе Крыма. Так, в последний раз близ берегов полуострова 3 июля вдоль побережья Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk, а также патрульный противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidonю.
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