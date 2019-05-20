Секретар РНБО Олександр Данилюк, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, т.в.о голови СБУ Іван Баканов та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відвідали райони, що межують з окупованою РФ АР Крим.

Про це у своєму акаунті Facebook повідомив сам Данилюк, передає УНН.

“Сьогодні, у товаристві Тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Б. Тейлора, т.в.о голови СБУ Івана Баканова та лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва відвідав КППВВ „Колончак“, на кордоні із окупованим півостровом”, — написав секретар РНБО.

Так, він записав відеозвернення до свого батька, в якого сьогодні День Народження, і з яким він часто бував в дитинстві в Криму.

“Маю віру, що дуже скоро зможу показати наші з татом „кримські спогади“ вже своїм дітям”, — написав Данилюк.