Джемілєв, Тейлор та Глави РНБО і СБУ відвідали адмінмежу з Кримом
|10:23 08.07.2019
|Крым
Секретар РНБО Олександр Данилюк, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, т.в.о голови СБУ Іван Баканов та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відвідали райони, що межують з окупованою РФ АР Крим.
Про це у своєму акаунті Facebook повідомив сам Данилюк, передає УНН.
“Сьогодні, у товаристві Тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Б. Тейлора, т.в.о голови СБУ Івана Баканова та лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва відвідав КППВВ „Колончак“, на кордоні із окупованим півостровом”, — написав секретар РНБО.
Так, він записав відеозвернення до свого батька, в якого сьогодні День Народження, і з яким він часто бував в дитинстві в Криму.
“Маю віру, що дуже скоро зможу показати наші з татом „кримські спогади“ вже своїм дітям”, — написав Данилюк.
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