В соединениях и воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Кубани и Ставропольского края, проведены комплексные тренировки по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В ходе проверки системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы управления подразделениями по противодействию диверсионным группам условного противника и взаимодействия с подразделениями военной полиции, сообщает пресс-служба МИнобороны России.

Также была проверена готовность сил и средств дежурных подразделений к практическим действиям при совершении террористических актов и в случаях угрозы их возникновения. В ходе отработки практических действий военнослужащие отразили нападения условных диверсантов на объекты воинских частей.

В комплексных тренировках приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано до 150 единиц военной техники.