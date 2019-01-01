Правоцентристская "Новая демократия" получила решительную победу на общих греческих выборах в воскресенье, проложив дорогу для ее лидера Кириакоса Мицотакиса к формированию правительства с комфортной большинством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

После подсчета более 90% голосов, "Новая демократия" имела 39,8% по сравнению с 31,5% для левой партии СИРИЗА нынешнего главы правительства Алексиса Ципраса.

Ультраправая партия "Золотой Рассвет" не преодолела порог в 3%, необходимый для вхождения в парламент. Это огромное падение поддержки партии, которая стала третьей по величине в греческом парламенте во время финансового кризиса в стране.

Таким образом, "Новая демократия" может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческим избирательным правом, получает победитель выборов.

Это позволит партии самостоятельно сформировать правительство. Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.

Еще 7,94% поддержали левоцентристское Движение за перемены KINAL, 5,35% - Коммунистическую партию.

В то же время 10 мест в парламенте получает правая пророссийская партия "Греческое решение" экс-журналиста Кириакоса Велопулоса. За нее проголосовали 3,71% избирателей.

Мицотакис в ночь на понедельник, 8 июля, пообещал гражданам страны снижение налогов, привлечения инвестиций и оживление экономики.