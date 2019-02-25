Морской тральщик ЧФ оккупантов выполняет переход в Средиземное море

09:15 08.07.2019   Крым

Морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота страны-агрессора выполняет переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

После выхода в Средиземное море морской тральщик войдёт в состав постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море и приступит к выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для экипажа противоминного корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону.

На основании плановой ротации мтщ «Ковровец» сменит экипаж морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин», выполнявшего задачи в дальней морской зоне с апреля 2019 года.



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