Морской тральщик ЧФ оккупантов выполняет переход в Средиземное море
|09:15 08.07.2019
|Крым
Морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота страны-агрессора выполняет переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
После выхода в Средиземное море морской тральщик войдёт в состав постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море и приступит к выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Для экипажа противоминного корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону.
На основании плановой ротации мтщ «Ковровец» сменит экипаж морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин», выполнявшего задачи в дальней морской зоне с апреля 2019 года.
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