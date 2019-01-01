В РФ подсчитали миллиардные убытки авиакомпаний от запрета полетов в Грузию
|15:56 08.07.2019
|Россия
Потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией предварительно оцениваются в 3 миллиарда рублей.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра транспорта России Евгения Дитриха.
"При оценке потерь, сообщил Дитрих, учитывались как прямые убытки, так и часть упущенной выгоды. Речь идет об «очень предварительной оценке", - цитирует чиновника СМИ.
Ранее российским авиакомпаниям пообещали компенсировать потери от запрета полетов в Грузию из федерального бюджета.
Как сообщалось, грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье выполнили последние рейсы в направлении России накануне вступления в силу временного запрета на полеты в Россию.
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