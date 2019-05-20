ЮВО: Более 800 контрактников пройдут курсы интенсивной подготовки на Северном Кавказе
|11:19 08.07.2019
|Россия
В соединениях и воинских частях 49 общевойсковой армии Южного военного округа до конца 2019 года планируется подготовить более 800 военнослужащих по контракту на курсах интенсивной общевойсковой подготовки с элементами «выживания».
С начала текущего года в данных воинских частях более 500 военнослужащих уже прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, сообщает пресс-служба Миноороны России.
На протяжении месяца контрактники повысят знания в основных воинских дисциплинах, пройдут «обкатку» танками, преодолеют огненно-штурмовую полосу, совершат 10-км марш-бросок, а также с военнослужащими проведут учения по организации размещения подразделений в полях, умению организовывать быт и разводить огонь без спичек, фильтровать воду из болотистой местности или собирать росу.
Данные курсы рассчитаны на один месяц и основной упор в них сделан на привитие навыков, которые позволят умело действовать в экстремальной обстановке, находить выход в самых сложных ситуациях, возникающих при столкновении с противником в реальных боевых действиях.
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