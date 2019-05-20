В соединениях и воинских частях 49 общевойсковой армии Южного военного округа до конца 2019 года планируется подготовить более 800 военнослужащих по контракту на курсах интенсивной общевойсковой подготовки с элементами «выживания».

С начала текущего года в данных воинских частях более 500 военнослужащих уже прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, сообщает пресс-служба Миноороны России.

На протяжении месяца контрактники повысят знания в основных воинских дисциплинах, пройдут «обкатку» танками, преодолеют огненно-штурмовую полосу, совершат 10-км марш-бросок, а также с военнослужащими проведут учения по организации размещения подразделений в полях, умению организовывать быт и разводить огонь без спичек, фильтровать воду из болотистой местности или собирать росу.

Данные курсы рассчитаны на один месяц и основной упор в них сделан на привитие навыков, которые позволят умело действовать в экстремальной обстановке, находить выход в самых сложных ситуациях, возникающих при столкновении с противником в реальных боевых действиях.