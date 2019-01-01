Грузинские самолеты последний раз слетали в Россию
|14:46 08.07.2019
|Грузия
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье выполнили последние рейсы в Россию накануне вступления в силу временного запрета на полеты между двумя странами.
"Самолет MyWay Airlines совершил рейс из Тбилиси в Москву, а борт Georgian Airways - в Санкт-Петербург. К выполнению последних рейсов из Грузии в Россию готовятся российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Победа" и "Аэрофлот", - говорится в сообщении, информирует ТАСС.
Как сообщал Укринформ, 21 июня, после массовых протестов в Тбилиси, президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с начала июля, не уточнив, до какого числа будет действовать запрет.
Вскоре Роспотребнадзор заявил о несоответствии стандартам качества грузинского вина и запретил к ввозу продукт нескольких производителей.
Многотысячные протесты в Грузии начались 20 июня, после того как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в Тбилиси, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив россиянам вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны.
После этого несколько тысяч человек пришли к парламенту с протестом против действий россиян.
Полиция применила против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек, во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них - полицейские.
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