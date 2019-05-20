Хронологія кризи в Азовському морі: знову трапилася зупинка судна

07:55 08.07.2019   Крым

Щодо кризи в Азовському морі - знову трапилася зупинка судна, схожа на затримання кораблем БО ФСБ. Причини уточнюються.

 Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що 07.07.2019 приблизно 21:11 (мч) після виходу з Керченської протоки до Азовського моря зупинився балкер SAKAR (IMO: 9104811 Flag: Bulgaria [BG] Registered owner Bulgaria).

Напрямок - Маріуполь. Судно стояло в морі до 22:25. Місце: 45°50'44" N 36°45'41" E. Приблизно 25 миль / 46 км на північ від Керченської протоки.

Остання спроба затримки суден, що була попереджена катерами ВМС України, трапилася 22 жовтня 2018 року.



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