Украина впервые обратилась к США за военным оборудованием
|08:15 08.07.2019
|Украина
Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Пентагона.
Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, информирует в Twitter американское посольство, сообщает Укринформ.
“Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом купить военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс просмотра этого запроса”, - отметил Тейлор.
Дипломат добавил, что США твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора.
Как сообщал Укринформ, Конгресс США утвердил весь пакет помощи в сфере безопасности на сумму $250 млн, которая должна быть предоставлена Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления безопасности и обороны.
Ще на цю тему:
Канада будет поставлять в Украину бронетехнику и инвестировать в производство боеприпасов
Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування / Фото, відео
В Черном море разминируют корабль Второй мировой
Украину на севере будет защищать отдельный танковый батальон
Литва бесплатно передала Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Радіогідроакустична система «Ятрань» від «КНДІ Гідроприладів» прийнята на озброєння Збройних Сил України / Відео
ЗСУ закуплять 120 протикорабельних ракет Нептун / Відео
На Одещині відбулися стрільби вдосконаленого ракетного комплексу «Нептун» / Фото, відео
За рік Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ повноцінний танковий батальйон / Фото
В Україні випробували деталі нової ракети “Циклон-4”
Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео