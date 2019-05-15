Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Пентагона.

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, информирует в Twitter американское посольство, сообщает Укринформ.

“Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом купить военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс просмотра этого запроса”, - отметил Тейлор.

Дипломат добавил, что США твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора.

Как сообщал Укринформ, Конгресс США утвердил весь пакет помощи в сфере безопасности на сумму $250 млн, которая должна быть предоставлена Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления безопасности и обороны.