Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал резолюцию по оккупации Россией части Грузии.

“Комитет принял резолюцию, в которой призывают Россию отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии”, - говорится в сообщении, сообщает Громадское.

Как отмечается, автором текста резолюции является депутат парламента Грузии Софо Кацарава.

Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человека на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.

Как сообщал Укринформ, комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом обеспечить деоккупацию Крыма и вывести вооруженные силы РФ из Украины. Кроме того, была одобрена предложенная украинской делегацией резолюция о милитаризации Российской Федерацией временно оккупированных Крыма и Севастополя, Черного и Азовского морей