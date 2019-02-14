Укрпочта выпустила конверты, посвященные узникам Кремля

09:35 08.07.2019   Одесса

Укрпочта выпустила конверты, посвященные украинцам, которые находятся в заключении в России и на оккупированных территориях Украины.

"В Одессе, во время торжеств по случаю празднования Дня ВМС ВС Украины состоялось погашение конвертов “Украина ждет Вас!”, посвященное пленникам, заложникам и политзаключенным, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины”, - говорится в сообщении Министерства обороны.

Участие в погашении конвертов принял министр обороны Степан Полторак.

Отмечается, что на конвертах изображена картина художницы Беаты Куркуль “Маленький кораблике, возвращайся домой”, созданная в поддержку украинских моряков, захваченных Российской Федерацией в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

 



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