В Турции произошел взрыв на химическом заводе
|08:49 08.07.2019
|Турция
В провинции Кютахья, что на западе Турции, в воскресенье вечером произошел взрыв на азотном заводе.
«Взрыв произошел в 20:45 по местному времени на предприятии, расположенном на 7-м километре шоссе Кютахья - Эскишехир. По предварительным данным, погибших нет», - сообщил губернатор региона Омер Тораман, сообщает Укринформ с сылкой на Haber Turk.
Как сообщается, население прилегающих территорий слышало взрыв, после чего над предприятием поднялся столб желтого дыма.
На место происшествия прибыло много пожарных и медицинских бригад, полицейские подразделения.
Сейчас эксперты выясняют уровень опасности для населения и окружающей среды, проводя соответствующие измерения.
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