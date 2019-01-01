В ОБСЕ приняли резолюцию против Nord Stream 2 и "Турецкого потока"
|09:57 08.07.2019
|Россия
Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, где назвал газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными рычагами политического и экономического давления на страны, зависящие от поставок газа.
Об этом говорилось на заседании комитета, которое транслировалось в прямом эфире на странице Парламентской ассамблеи ОБСЕ на YouTube, передает Укринформ.
«Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял в воскресенье резолюцию «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ», чьим автором является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, которая выражает особое беспокойство в связи с воплощением проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», внесла группа парламентариев из США, Литвы и Канады. Эта резолюция призывает правительства стран-членов ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов как инструмента покорения и давления на страны, зависящие от их импорта либо транзита», - говорится в сообщении.
Как известно, «Северный поток - 2» это газопровод российского Газпрома, который через Балтийское море должен соединить РФ и Германию: по нему будут осуществлять прямые поставки российского газа в Западную Европу в обход Украины. «Турецкий поток» будет выполнять аналогичную роль, однако проходить через Черное море и страны Балкан. Введение в эксплуатацию обоих этих инфраструктурных проектов запланировано до конца текущего года.
Ще на цю тему:
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
Убытки “Газпрома” от строительства газопроводов в обход Украины оценили в 19 млрд долларов / Таблица
Газпром из-за угрозы санкций будет активно строить газопроводы
Строительство газопровода Poseidon займет три года
Европейский инвестбанк выделит 41 млн. евро на финансирование строительства газопровода Унгены-Кишинев
TANAP - важный и стратегический проект - премьер Турции
Натиг Алиев: Расходы на TANAP сократились на $2,5 млрд