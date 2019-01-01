Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, где назвал газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными рычагами политического и экономического давления на страны, зависящие от поставок газа.

Об этом говорилось на заседании комитета, которое транслировалось в прямом эфире на странице Парламентской ассамблеи ОБСЕ на YouTube, передает Укринформ.

«Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял в воскресенье резолюцию «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ», чьим автором является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, которая выражает особое беспокойство в связи с воплощением проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», внесла группа парламентариев из США, Литвы и Канады. Эта резолюция призывает правительства стран-членов ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов как инструмента покорения и давления на страны, зависящие от их импорта либо транзита», - говорится в сообщении.

Как известно, «Северный поток - 2» это газопровод российского Газпрома, который через Балтийское море должен соединить РФ и Германию: по нему будут осуществлять прямые поставки российского газа в Западную Европу в обход Украины. «Турецкий поток» будет выполнять аналогичную роль, однако проходить через Черное море и страны Балкан. Введение в эксплуатацию обоих этих инфраструктурных проектов запланировано до конца текущего года.