В ОБСЕ приняли резолюцию против Nord Stream 2 и "Турецкого потока"

09:57 08.07.2019   Россия

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, где назвал газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными рычагами политического и экономического давления на страны, зависящие от поставок газа.

Об этом говорилось на заседании комитета, которое транслировалось в прямом эфире на странице Парламентской ассамблеи ОБСЕ на YouTube, передает Укринформ.

«Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял в воскресенье резолюцию «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ», чьим автором является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, которая выражает особое беспокойство в связи с воплощением проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», внесла группа парламентариев из США, Литвы и Канады. Эта резолюция призывает правительства стран-членов ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов как инструмента покорения и давления на страны, зависящие от их импорта либо транзита», - говорится в сообщении.

Как известно, «Северный поток - 2» это газопровод российского Газпрома, который через Балтийское море должен соединить РФ и Германию: по нему будут осуществлять прямые поставки российского газа в Западную Европу в обход Украины. «Турецкий поток» будет выполнять аналогичную роль, однако проходить через Черное море и страны Балкан. Введение в эксплуатацию обоих этих инфраструктурных проектов запланировано до конца текущего года.



Ще на цю тему:

11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
20:20 20.06.2018
"Северный поток-2": немецкий инвестор заявил о "реальной опасности" санкций США
11:52 15.06.2018
Убытки “Газпрома” от строительства газопроводов в обход Украины оценили в 19 млрд долларов / Таблица
15:55 18.05.2018
11 крупных компаний заинтересовались транспортировкой газа из Румынии в Украину
15:22 12.01.2018
Экологи призвали власти ФРГ остановить строительство «Северного потока – 2»
17:50 19.12.2017
Газпром из-за угрозы санкций будет активно строить газопроводы
15:59 12.06.2017
Болгария не обсуждает с «Газпромом» строительство трубы до Варны – экс-министр
08:38 09.03.2017
Строительство газопровода Poseidon займет три года
09:01 16.12.2016
Европейский инвестбанк выделит 41 млн. евро на финансирование строительства газопровода Унгены-Кишинев
11:39 27.10.2016
Румыния выделит Молдове 550 тысяч евро на строительство газопровода Унгены-Кишинёв
15:40 06.06.2016
TANAP - важный и стратегический проект - премьер Турции
17:38 11.03.2016
Натиг Алиев: Расходы на TANAP сократились на $2,5 млрд
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
Всі новини країни
Греция Греция
14:26 05.07.2019
Из-за лесных пожаров на греческом острове провели эвакуацию
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:46 08.07.2019
ПА ОБСЕ в резолюции обвинила Россию в оккупации части Грузии
08:12 06.07.2019
Танкисты российской военной базы в Абхазии совершенствуют огневую подготовку на полигоне в Адыгее
11:59 05.07.2019
У Тбілісі на площі перед парламентом організували рок-концерт проти "російської окупації"
20:00 04.07.2019
На авиарынок Грузии возвращается турецкая авиакомпания AtlasGlobal
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:59 05.07.2019
В Молдове частично опубликовали отчет о краже миллиарда
12:35 04.07.2019
ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 80 тисяч євро за порушення прав людини в Придністров'ї
08:52 04.07.2019
Президент Молдовы требует, чтобы генпрокурор подал в отставку
15:20 03.07.2019
У Молдові ще одна гучна відставка: пост залишила глава Антикорупційної прокуратури
Всі новини країни
Россия Россия
11:19 08.07.2019
ЮВО: Более 800 контрактников пройдут курсы интенсивной подготовки на Северном Кавказе
09:57 08.07.2019
В ОБСЕ приняли резолюцию против Nord Stream 2 и "Турецкого потока"
20:51 05.07.2019
Санкції довели: працівники російського заводу "ГАЗ" зачитали реп із проханням про порятунок / Відео
17:59 05.07.2019
Росія і НАТО відзвітували про минулі і майбутні військові навчання
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
18:50 03.07.2019
Франція побудує Румунії 4 корвети за 1,2 млрд євро
17:10 03.07.2019
Румыния обещает Молдове помочь решить «приднестровский вопрос»
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
08:49 08.07.2019
В Турции произошел взрыв на химическом заводе
19:37 05.07.2019
СМИ: первые батареи С-400 прибудут в Турцию на следующей неделе
16:50 05.07.2019
Від вибуху авто в Туреччині загинуло троє сирійців, Ердоган заявляє про теракт
08:53 05.07.2019
Турция обвиняет Washington Post в пропаганде терроризма
Всі новини країни
Украина Украина
11:03 08.07.2019
Британский самолет провел разведку у берегов оккупированного Крыма / Карта
10:23 08.07.2019
Джемілєв, Тейлор та Глави РНБО і СБУ відвідали адмінмежу з Кримом
09:35 08.07.2019
Укрпочта выпустила конверты, посвященные узникам Кремля
09:15 08.07.2019
Морской тральщик ЧФ оккупантов выполняет переход в Средиземное море
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд