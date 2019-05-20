Экипажи эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 на Кубани уничтожили аэродром условного противника
|10:14 05.07.2019
|Россия
Экипажи эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожили объекты инфраструктуры аэродрома условного противника.
Летчики выполнили пилотирование авиационной техники в горной местности при сложных метеорологических условиях на разных высотах, передает пресс-служба Минобороны России.
В составе боевого звена экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему противовоздушной обороны, выполнили пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям «противника» на одном из авиационных полигонов на Кубани.
К выполнению полетных заданий привлекались более 200 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб, было задействовано свыше 10 самолетов, в том числе поступивших на вооружение в октябре прошлого года.
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