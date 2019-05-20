Танкисты российской военной базы в Абхазии совершенствуют огневую подготовку на полигоне в Адыгее
|08:12 06.07.2019
|Абхазия
В рамках завершения полевого выхода на полигоне Майкопский в Адыгее танкисты российской военной базы в Абхазии провели тактическое учение с боевыми стрельбами.
Экипажи на танках Т-72Б3 отработали различные тактические маневры в условном общевойсковом бою с выполнением стрельб из орудий бронемашин по мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику противника. Средняя дальность до целей составляла около 3 км, дистанция ведения огня в движении – 500 м, передает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, механики-водители закрепили навыки по вождению танков по труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных рельефных препятствий.
С начала полевого выхода воины-танкисты учились решать различные огневые задачи, в их числе – уничтожение воздушных целей из крупнокалиберного пулемета «Корд», установленного на машине.
В течение двухнедельной полевой учебы на каждый экипаж отводилось не менее 20 часов комплексных занятий по вождению танков и более 20 часов на огневую подготовку. Каждое второе занятие проводилось в ночное время суток.
Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих соединения, было задействовано около 30 единиц боевой техники.
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