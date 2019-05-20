Расчёты БРК «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли условного противника в акватории Черного моря на тренировке РОК

09:10 06.07.2019   Крым

В Крыму расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» подразделений береговой обороны уничтожили корабельную группировку условного противника в акватории Черного моря электронными пусками в ходе единого дня огня разведывательно-ударных контуров (РУК).

В тесном взаимодействии с артиллеристами в составе РУК более 1 тыс. нормативов выполнили разведчики, военные связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, для огневого поражения разведанных целей в составе разведывательных ударных контуров соединений было задействовано более 20 авианаводчиков, а также силы и средства армейской и оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, передает пресс-служба Минобороны России..

Всего в едином дне РУК в ЮВО было задействовано более 5 тыс. военнослужащих, около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», «Торгадо-Г», «Ураган», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», а также штурмовики Су-25СМ3 «Грач», бомбардировщики Су-24М и Су-34, и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

Всего подразделения ракетных и артиллерийских подразделений соединений и воинских частей ЮВО в рамках единого дня огня выполнили более 300 огневых задач, в том числе более 100 с боевой стрельбой.



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