Горные мотострелки ЮВО провели в горах Карачаево-Черкесии учебный ночной бой
|08:36 05.07.2019
|Карачаево-Черкесская Республика
В Карачаево-Черкесии на высокогорном полигоне Кобу-Баши военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в тактическом учении с боевой стрельбой по организации маневренной обороны в ночное время.
Были выполнены задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом тактической обстановки с целью дезориентировать условного противника и нанести ему максимальные потери, передает пресс-служба Минобороны России.
Особенностью учения стало ведение учебного боя в ночное время, к боевым стрельбам привлекались расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, минометов 2Б11 и многоцелевых легкобронированных тягачей.
Военнослужащие выполнили стрельбы с применением всего комплекса вооружения боевых машин, в том числе минометчики вели стрельбу из закрытых огневых позиций, используя осветительные мины.
Экипажи отработали такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. м.
В ходе выполнения боевых стрельб экипажи совершенствовали свое мастерство в обнаружении и уничтожении целей с применением приборов ночного видения, слаженность действий при ведении боя в составе подразделений, вождении боевых машин по пересеченной местности.
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