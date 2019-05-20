Участники конкурса «Эльбрусское кольцо-2019» соревнуются в стрельбе
|13:10 05.07.2019
|Кабардино-Балкария
В Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» стартовал четвертый соревновательный день международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2019».
Сегодня военнослужащие 9 команд выполняют четвертую специальную задачу – стрельбу в составе группы. Всего в соревнованиях принимают участие более 150 военнослужащих из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, передает пресс-служба Минобороны России.
Горное стрельбище находится на травянистом склоне в районе поселка Тернауз, средняя дальности до целей до 250 м. Стрельба будет вестись с четырех рубежей: № 1 (100 м) – 10 мишеней для стрелков; № 2 (150 м) – 12 мишеней для стрелков, пулеметчика и снайпера; № 3 (200 м) – 12 мишеней для стрелков, пулеметчика и снайпера; № 4 (250 м) – 2 мишени для пулеметчика и снайпера.
Подведение итогов Всеармейского этапа «Эльбрусского кольца-2019» состоится 15 июля в поселке Терскол.
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