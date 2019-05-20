Более 100 целей условно уничтожили подразделения противовоздушной обороны (ПВО) зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Южного военного округа (ЮВО) в Крыму в рамках проведенного единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БЛА) условного противника.

Во взаимодействии с кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также авиацией армии ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевые задачи успешно выполнили радиотехнические подразделения береговых станций разведки. Заблаговременное обнаружение целей обеспечило возможность принятия решения на применение сил и средств для уничтожения крылатых ракет до их появления в зоне поражения на максимальной дальности, передает пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятий расчеты ПВО выполнили около 30 нормативов по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, а также отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника.

Основная задача мероприятий единого дня по борьбе с крылатыми ракетами и БЛА – сокращение цикла управления от обнаружения воздушной цели до ее уничтожения.

Единый день по борьбы с крылатыми ракетами и БЛА проводился на более 30 полигонах ЮВО, расположенных на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, акваториях Черного и Каспийского морей, а также в российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

К тренировке были привлечены более 1,5 тыс. военнослужащих и было задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе средства и комплексы ПВО, боевые корабли и самолеты.