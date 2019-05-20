У Росії співробітники автозаводу "ГАЗ" зняли реп-кліп, в якому виступають проти закордонних санкцій.

На відео працівники закликають зберегти "ГАЗ" і не заважати їм спокійно працювати. У ролику висловили обурення тим, що "американці оголосили санкції", куди занесли й їхнє підприємство.

Один із працівників "співає", що "завод – це пісня про слухняний метал" і він давно став легендою, але тепер через нього "тільки страх". Далі говорять про те, що через проблеми на підприємстві "втратить опору рідний автопром", пишет Gazeta.ua.

"Ми сподіваємося, що нас почують і дадуть спокійно працювати на своєму рідному заводі. Американці заявляють, що санкції не спрямовані проти простих людей. Але це не так", - йдеться у підписі до відео.

У пісні жодного слова про роль влади Росії у ситуації та її вини у тому, що країну обкладають санкціями.

У коментарях багато саркастичних підписів. Користувачі пишуть: "Нічо, зате до Криму можете з'їздити відпочити".

Працівники Ярославського моторного заводу, який випускає транспорт "ГАЗ", схоже, розраховують, що санкції скасують. Для іноземних глядачів вони навіть написали субтитри англійською мовою.