Санкції довели: працівники російського заводу "ГАЗ" зачитали реп із проханням про порятунок \ Видео
|20:51 05.07.2019
|Россия
У Росії співробітники автозаводу "ГАЗ" зняли реп-кліп, в якому виступають проти закордонних санкцій.
На відео працівники закликають зберегти "ГАЗ" і не заважати їм спокійно працювати. У ролику висловили обурення тим, що "американці оголосили санкції", куди занесли й їхнє підприємство.
Один із працівників "співає", що "завод – це пісня про слухняний метал" і він давно став легендою, але тепер через нього "тільки страх". Далі говорять про те, що через проблеми на підприємстві "втратить опору рідний автопром", пишет Gazeta.ua.
"Ми сподіваємося, що нас почують і дадуть спокійно працювати на своєму рідному заводі. Американці заявляють, що санкції не спрямовані проти простих людей. Але це не так", - йдеться у підписі до відео.
У пісні жодного слова про роль влади Росії у ситуації та її вини у тому, що країну обкладають санкціями.
У коментарях багато саркастичних підписів. Користувачі пишуть: "Нічо, зате до Криму можете з'їздити відпочити".
Працівники Ярославського моторного заводу, який випускає транспорт "ГАЗ", схоже, розраховують, що санкції скасують. Для іноземних глядачів вони навіть написали субтитри англійською мовою.
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