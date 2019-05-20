«Си Бриз-2019»: беспарашютное десантирование в открытое море \видео
|20:27 05.07.2019
|Украина
Морские пограничники отработали беспарашютное десантирование в открытое море в рамках международных учений «Си Бриз-2019».
Бойцы отдела специальных действий впервые десантировались с вертолетов Ми-8. Как выглядели учения – смотрите в видео, передает Крым.Реалии.
«Си Бриз» – ежегодные международные морские учения на суше, в воздухе и на смешанной территории, организаторами которых выступают Украина и США. Проводятся ежегодно с 1997 года и являются открытыми для других стран. До аннексии Крыма в 2014 году учения проходили и на территории полуострова.
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