Морские пограничники отработали беспарашютное десантирование в открытое море в рамках международных учений «Си Бриз-2019».

Бойцы отдела специальных действий впервые десантировались с вертолетов Ми-8. Как выглядели учения – смотрите в видео, передает Крым.Реалии.

«Си Бриз» – ежегодные международные морские учения на суше, в воздухе и на смешанной территории, организаторами которых выступают Украина и США. Проводятся ежегодно с 1997 года и являются открытыми для других стран. До аннексии Крыма в 2014 году учения проходили и на территории полуострова.