США в ОБСЄ закликали Росію звільнити Балуха, Сенцова та Кольченка
|19:58 05.07.2019
|Украина
США закликають Росію звільнити незаконно ув’язнених громадян України Володимира Балуха, Олега Сенцова та Олександра Кольченка, як і всіх інших українських політв’язнів.
Про це заявила заступник політичного радника місії США при ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.
"Ми глибоко стурбовані станом здоров'я громадянина України Володимира Балуха. Балух був ув'язнений російською окупаційною владою в Криму за те, що вивісив український прапор. 25 червня він розпочав голодування на знак протесту проти фальшивих закидів російської влади про те, що він є громадянином Росії, і тому до нього заборонений доступ українського консула, який неодноразово намагався відвідати його", - заявила американський дипломат.
Крім того, американська сторона "стурбована долями Олега Сенцова та Олександра Кольченка, які несправедливо перебувають в ув’язненні вже понад п'ять років".
"Ми закликаємо Росію звільнити Сенцова, Кольченка, Балуха та всіх інших українців, які несправедливо страждають у тюрмах в Росії та на окупованому Росією Криму через несприйняття агресії Росії проти України та окупації нею Криму", - заявила Лейн Дарнелл Баль.
Водночас вона наголосила, що Росія повинна негайно звільнити 24 українських моряків та три кораблі, які були захоплені під час атаки біля Керченської протоки: "Ми всі знаємо, що в Росії немає причин, щоб продовжувати утримувати цих осіб".
У в'язницях РФ страждають 70 українських громадян.
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