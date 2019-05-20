США в ОБСЄ закликали Росію звільнити Балуха, Сенцова та Кольченка

19:58 05.07.2019   Украина

США закликають Росію звільнити незаконно ув’язнених громадян України Володимира Балуха, Олега Сенцова та Олександра Кольченка, як і всіх інших українських політв’язнів.

Про це заявила заступник політичного радника місії США при ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Ми глибоко стурбовані станом здоров'я громадянина України Володимира Балуха. Балух був ув'язнений російською окупаційною владою в Криму за те, що вивісив український прапор. 25 червня він розпочав голодування на знак протесту проти фальшивих закидів російської влади про те, що він є громадянином Росії, і тому до нього заборонений доступ українського консула, який неодноразово намагався відвідати його", - заявила американський дипломат.

Крім того, американська сторона "стурбована долями Олега Сенцова та Олександра Кольченка, які несправедливо перебувають в ув’язненні вже понад п'ять років".

"Ми закликаємо Росію звільнити Сенцова, Кольченка, Балуха та всіх інших українців, які несправедливо страждають у тюрмах в Росії та на окупованому Росією Криму через несприйняття агресії Росії проти України та окупації нею Криму", - заявила Лейн Дарнелл Баль.

Водночас вона наголосила, що Росія повинна негайно звільнити 24 українських моряків та три кораблі, які були захоплені під час атаки біля Керченської протоки: "Ми всі знаємо, що в Росії немає причин, щоб продовжувати утримувати цих осіб".

У в'язницях РФ страждають 70 українських громадян.



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