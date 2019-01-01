Протягом чотирьох місяців 2019 року експортовано 1 364 тонни готової та консервованої риби, найбільше риби в України купують Молдова та Грузія.

Про це УНН повідомили у прес-службі Держрибагентства.

"У період з січня по квітень 2019 року Україною було поставлено на зовнішні ринки 1 364 тонни готової та консервованої риби на 2,4 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 51% всього експорту української готової та консервованої риби (у грошовому вимірі) припало на країни СНД (понад 1,2 млн дол.). До країн Азії було поставлено 18% продукції на 458,6 тис. дол. та країн Європи – 8,3% на 201,9 тис. дол.

"Найбільшими покупцями цієї товарної позиції стали Молдова (384 тонни на 634 тис. дол.), Грузія (232 тонни на 310 тис. дол.), Азербайджан (193 тонни на 199 тис. дол.) та Вірменія (160 тонн на 175 тис. дол.). На долю цих країн припадає 54% експортних поставок готової та консервованої риби. Також значні поставки здійснено до Ізраїлю, Білорусі, США, Узбекистану, Литви та Німеччини", - вказали у Держрибагентстві.

У розрізі товарних позицій за чотири місяці 2019 року найбільше було експортовано готових або консервованих сардин, сардинели, кільки та шпротів – 1 077 тонн на 1,2 млн дол. У грошовому вимірі це на 14 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, додали у відомстві.

Нагадаємо, Україна на чверть збільшила виробництво замороженої морської риби.